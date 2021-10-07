Ответом на стрельбу в школах стало подслушивание за учениками
В двух екатеринбургских школах будет внедрена специальная нейросеть для выявления угроз. Она будет слушать происходящее внутри школ и реагировать на определенные слова и звуки. Предполагается, что нейросеть сможет помочь предотвращать стрельбу и другие чрезвычайные происшествия. Проект реализуется в качестве эксперимента, в случае успеха он может быть внедрен в других заведениях. Об этом изданию Znak.com рассказали в местном департаменте образования.
В систему будут загружены аудиофайлы с характерными для ЧП звуками, среди них «битое стекло», «передергивание затвора» и другие. Если нейросеть зафиксирует один из подозрительных звуков – сигнал об этом автоматически поступит группе быстрого реагирования. Далее оперативники проверят происходящее в школах с помощью видеокамер и смогут принять решение о выезде на место.
Также нейросеть будет следить за «стоп-словами». Если кто-то из школьников будет произносить специфические слова, типа «убью», «бомба», «расстреляю», то активируется видеозапись. После она отправляется сотрудникам школы, которые смогут оценить, представляют ли слова угрозу, или были произнесены в контексте шутки, передаёт Znak.com.