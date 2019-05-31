Отцы и деньги

Скоро любителям поострить станет совсем неудобно обыгрывать довольно нелепое словесное творение бюрократической лингвистики — «материнский капитал». На язвительное «а где же отцовский?» Общественная палата РФ подготовила свой ответ. Действительно, надо бы и российских пап уважить. Кормильцы же! Да и дополнительная финансовая мотивация семей должна самым благотворным образом сказаться на демографии. Так что пусть он будет — «отцовский капитал».

Вместе, а не вместо

В презентованном Комиссией Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства докладе особо указывается, что новая субсидия не должна заменять собой уже действующий материнский капитал: её смысл в дополнительном стимулировании семей к рождению детей. И этот жест более чем оправдан, ведь, по данным Росстата, в 2018-м году впервые за последние 10 лет было зафиксировано снижение численности населения…

«Отцовский капитал» в дополнении к «материнскому» будет причитаться семье при рождении третьего и последующих детей (сегодня российская семья может получить «материнский капитал» за рождение второго рожденного или усыновленного ребенка. По состоянию на 2019 года сумма назначаемой выплаты составляет 453 000 рублей, а со следующего года она должна вырасти до 470 240 рублей

При этом для получения права на эту субсидию претендентам нужно будет соблюсти два важных условия: все дети рождены и воспитываются в одной семье, а сами родители находятся в официально зарегистрированном браке.

«Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, «третьего ребенка заказывает отец». Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной», — приводит газета «Известия» слова автора документа, заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергея Рыбальченко.

Сколько это стоит?

Предполагается, что выплаты «отцовского капитала» начнутся с «пилотных» регионов — Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, а в дальнейшем эта «премия» будет действовать во всех российских регионах. При этом на реализацию данного проекта по предварительным расчётам потребуется более триллиона рублей в течение пяти лет. К слову, нынешняя программа «материнского капитала» формально действует до 2021 года, но можно не сомневаться, что она будет продлена. Ранее вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова уже заявляла, что соответствующее предложение готовится.

Более того, с её слов, в высоких кабинетах прорабатывается вариант ввести выплату материнского капитала и за первого ребенка в семье

По мнению первого вице-президента бизнес-сообщества «Опора России» Павла Сигала, введение отцовского капитала и позиционирование его наравне с материнским – хорошая инициатива, которая позволит значительно улучшить условия для людей, желающих завести трех и более детей, но не имеющих возможности в связи с финансовыми трудностями.

«Во-первых, финансовая поддержка для многодетных семей станет намного весомее, — заявил эксперт в беседе с «Русской планетой», — Если отцовский и материнский капитал будет выплачиваться единовременно, то общая сумма будет равна практически миллиону рублей на каждую семью. Во-вторых, введением отцовского капитала после рождения третьего ребёнка, возможно, поддержит и повысит социальный статус отца, который репутационно в последнее время достаточно сильно проигрывал статусу матери. В-третьих, возможно, финансовый стимул мотивирует недобросовестных мужчин оставаться в семье, позволит сократить количество разводов, увеличить число полных семей, в которых дети воспитываются обоими родителями».

Правда у идеи «отцовского капитала» есть и спорные стороны, признаёт Павел Сигал. Основным, по его оценке, является вопрос о том, где государство сможет найти достаточное количество денег для выплат многодетным семьям. Из какого бюджета: федерального или регионального будут браться эти средства. Также, первый вице-президент «Опоры России» заметил, как минимум дискуссионным можно считать сам вопрос о необходимости «резкого» повышения рождаемости в нынешних не самых простых макроэкономических условиях.