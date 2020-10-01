Отсутствие масок у жителей Подмосковья пополнило бюджет на 23 млн рублей

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Больше 7,3 тысяч жителей Подмосковья оштрафовали за отсутствие защитных масок в транспорте в период с мая по август.

Общая сумма штрафов - более 23 млн рублей. Больше всего нарушителей зафиксировано в железнодорожном транспорте — свыше четырех тысяч штрафов. В автобусах было оштрафовано более трех тысяч человек, сообщает ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре советуют не использовать защитные многоразовые маски, сшитые из непроверенных материалов и неизвестного происхождения.

При покупке маски следует ознакомиться со свидетельством и сертификатом о ее пригодности для использования в медицинских целях. По словам эксперта, врачи, пренебрегающие медицинскими масками, при общении с пациентами заражаются в 1,8 раза чаще тех, кто их носит.