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Отсидевший пять из восьми назначенных лет Алексей Улюкаев покинул место заключения в сопровождении кортежа
12 мая, 2022 10:39
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев покинул место заключения в сопровождении кортежа. От общения с прессой он отказался.
Улюкаев уехал на Range Rover с тонированными задними стеклами. Журналисты сняли, как машину сопровождают еще два автомобиля - спереди и сзади. Кадры публикует Baza.
Улюкаев отсидел пять из восьми назначенных лет. Он был осужден за получение взятки.
Ранее бывший министр подал ходатайство об УДО, и суд удовлетворил прошение. Оно не было обжаловано.
Утром 12 мая в день освобождения Улюкаева у колонии заметили черный Mersedes с московскими номерами.
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