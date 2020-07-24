Оценена возможность заразиться коронавирусом при переливании крови

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Заразиться коронавирусом при переливании крови нельзя. Об этом заявил директора НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

По словам специалиста, на станциях переливания крови и без пандемии COVID -19 соблюдаются все условия, чтобы избежать заражения не только коронавирусом, но и другими инфекциями, пишет «РИА новости».

«С точки зрения вообще риска инфекции и инфицирования в условиях станций переливания крови - это фантастика, это практически исключено», - сказал Сергей Готье.

Ранее американские патологоанатомы из университета LSU Health в Новом Орлеане обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусом, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как это предполагалось ранее.