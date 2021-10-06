Отправляемые из Петербурга контрактники и призывники останутся без защиты из-за приказа ФСБ
Отправляемые из Санкт-Петербурга призывники останутся без защиты. Организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга»* (признанная иноагентом с 2014 по 2015 годы) прекратит с ними работу. Причина - в приказе ФСБ.
В документе перечислены сведения, сбор которых может угрожать безопасности страны, а лица и организации признаны иноагентами. Речь, в частности, идет о такой информации, как дислокация и численность вооруженных сил.
Этот перечень ФСБ повлиял на работу организации - правозащитники решили закрыть направление по работе с военнослужащими, а именно контрактниками и призывниками.
«Солдатские матери Санкт-Петербурга» более 30 лет защищают их права. Правозащитники констатируют рост числа фактов неуставных отношений в армии в 2021 году. Организация считает, что приказ ФСБ - попытка закрыть армию от общества и помешать работе правозащитников, пишет РБК.
Документ ФСБ вышел 30 сентября. В нем 60 пунктов, за которые можно стать иноагентом.