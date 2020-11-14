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Общество
Отправившиеся в Нагорный Карабах российские миротворцы ощущают поддержку с неба
14 ноября, 2020 09:06
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Российские миротворца разворачиваются в зоне карабахского конфликта с большим спокойствием. Они больше не одни.
Сопровождение военнослужащих взяла на себя армейская авиация. К делу привлечены вертолеты Ми-8 и Ми-24. Аппараты прикрывали колонны, следовавшие в населенные пункты Горис и Степанакерт.
Как сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, группировка вертолетов была направлена в регион для мониторинга ситуации, а также доставки людей и грузов в труднодоступные районы.
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