Отправившиеся в Нагорный Карабах российские миротворцы ощущают поддержку с неба

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Российские миротворца разворачиваются в зоне карабахского конфликта с большим спокойствием. Они больше не одни.

Сопровождение военнослужащих взяла на себя армейская авиация. К делу привлечены вертолеты Ми-8 и Ми-24. Аппараты прикрывали колонны, следовавшие в населенные пункты Горис и Степанакерт.

Как сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, группировка вертолетов была направлена в регион для мониторинга ситуации, а также доставки людей и грузов в труднодоступные районы.