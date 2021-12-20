Отправить снег в Москву в коробке: из-за чиновничьей бюрократии жителям пришлось отказаться от снежной горки
Товарищество собственников жилья в Барнауле вынужденно отказалось от традиционной снежной горки из-за бюрократических требований, в том числе к снегу. Об этом изданию «Подъём» рассказал глава ТСЖ «Аквамарин» Сергей Мухин.
Работники ТСЖ сгребли выпавший снег в кучу и собирались сделать горку для катания. Оказалось, что для этого необходимо все оформить документально и пройти сертификацию.
По словам Мухина, согласно требованиям, на каждую горку требуется паспорт, журналы эксплуатации, должна быть указана вода, которой залита горка. При этом требования к воде такие же, как к питьевой.
«То есть, мы должны сертифицировать снег, а ближайшее место, где можно получить сертификат — Москва. Это я должен в коробке отправить снег в Москву», — приводит слова председателя ТСЖ «Подъём».
Кроме того, уверяет Мухин, горки потребовали укомплектовать аттестованными инструкторами, которые должны оценивать состояние здоровья катающихся.
Столкнувшись с внушительным списком требований, снежную горку было решено убрать.