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Оторванная льдина едва не стоила жизни десяткам сахалинских рыбаков

Артем Денисов
2 февраля, 2021 01:27
1 мин
Артем Денисов
2 февраля, 2021 01:27
1 мин
рыбак
pixabay.com

На Сахалине спасли рыбаков, которые оказались на оторвавшейся от берега льдине.

Инцидент произошел в районе села Стародубское Долинского района на расстоянии около 2 км от берега. В опасности оказались около 100 человек, которые вышли на рыбалку, проигнорировав предупреждение спасателей об опасности.

Некоторым рыбакам удалось переправиться на берег самостоятельно, остальных доставили спасатели. В настоящее время все спасены, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

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ТЕГИ
сахалин
рыбаки
льдина
1 мин
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