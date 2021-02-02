Оторванная льдина едва не стоила жизни десяткам сахалинских рыбаков

Общество

На Сахалине спасли рыбаков, которые оказались на оторвавшейся от берега льдине.

Инцидент произошел в районе села Стародубское Долинского района на расстоянии около 2 км от берега. В опасности оказались около 100 человек, которые вышли на рыбалку, проигнорировав предупреждение спасателей об опасности.

Некоторым рыбакам удалось переправиться на берег самостоятельно, остальных доставили спасатели. В настоящее время все спасены, сообщается в Telegram-канале МЧС России.