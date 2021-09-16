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Отопление включили в 90% домов в Москве
16 сентября, 2021 16:36
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gazetaingush.ru
Московские коммунальные службы включили отопление в 90% жилых домов в Москве и 95% социальных объектов столицы. По его словам, на запуск отопления требуется до пяти суток. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Работа началась 13 сентября. Службы подключили к теплу соцобъекты, а затем жилые дома и офисные издания. В последнюю очередь тепло пустят на предприятия торговли и промышленности.
Владельцы жилья в новостройках рискуют платить за отопление больше на 15–30%, чем остальные россияне.
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