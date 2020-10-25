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Общество
Отношение Вашингтона к терроризму оставило Владимира Путина довольным
25 октября, 2020 15:20
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Президент РФ Владимир Путин заявил о помощи США в вопросе предотвращения терактов на территории Федерации. Об этом 25 октября стало известно со слов самого президента.
Как подтвердил президент Путин, Москва, в целом, довольна Вашингтоном в вопросе совместного противодействия терроризму.
Как сообщают «Известия», президент также убежден в том факте, что американское присутствие в Афганистане способствует поддержанию безопасности в стране.
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