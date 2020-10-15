Отлучение от церкви не помешало Сергию открыть храм на 4 тысячи человек

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Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) не собирается останавливать активную деятельность в захваченном им Среднеуральском женском монастыре. Накануне там был открыт новый храм.

Пресс-секретарь Романова Всеволод Могучий разместил на YouTube видеозапись, в котором экс-схиигумен рассказывает о новом храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы, в котором могут одновременно находиться 4 тыс. человек.

Как стало известно на прошлой неделе, СКР возбудил дело по факту истязания детей на территории монастыря. Об этом сообщает Znak.com.