Откуда все-таки прилетали марсиане?

Помните ли вы конец 80-х? Каждый уважающий себя шизофреник считал своим долгом выступить в средствах массовой информации, мало-помалу освобождавшихся от цензуры, и заявить о контакте с «иноземной цивилизацией».

Не контактировать с инопланетянами, не замечать их незримого присутствия, не наблюдать в небе парения летающих тарелок, было сродни политической близорукости — совершеннейшим моветоном, с которым могли согласиться разве что те, чей дом обошёл стороной полтергейст (в простонародье — «барабашка»)

В одночасье у журналистов стало модно, можно и должно писать о том, как какая-нибудь гражданка Клава Б. из Череповца вернулась домой после смены на «Северстали» и, едва не упала в обморок, обнаружив роющихся у неё в морозилке в поисках когтистой непотрошеной курицы марсиан.

Заметив присутствие хозяйки, инопланетяне, то здоровенные, за два метра ростом, то пресловутые «карликовые рахиты», пугались вызова «02» и катали пребывающую в полуобморочном состоянии советскую гражданку на Марс, открывая ей свои миры.

Иные женщины беременели от марсиан, демонстрируя в объективы репортёрских аппаратов «Зенит» младенцев неземного вида. Ну, а тот факт, что на поверку отцами малышей невологодской внешности оказывались граждане Анголы и Судана, репортёров конца 80-х не смущал.

Откуда пошла эта мода на НЛО в конце 80-х?

Оттуда же, откуда и весь этот бесконечно милый западный треш, начинавшийся с сериалов, снятых в «бородатую» эпоху. Мы смотрели их так, словно события с героями происходили не тридцать лет назад, а вчера.

О легендарном Розуэлльском инциденте 1947 года, когда на военной базе в штате Нью-Мексико, под скальпелем «патологоанатомов» оказались «трупы пришельцев», у нас начали говорить именно в конце 80-х. И понеслось.

Что произошло в Розуэлле на самом деле?

25 июня пилот спасательной бригады Кеннот Арнольд из Айдахо, работавший на лесную службу США, летел над горами штата Вашингтон. Миссия лётчика была будничной — пропал самолёт.

На высоте 10 тыс. миль над землёй пилот зафиксировал стремительно передвигающийся летательный объект. Его скорость американский лётчик оценил в 1200 миль в час. Корабль имел форму диска. Полёт его был очень необычен.

— С чем бы вы могли сравнить его, Арнольд? — будут терзать его немногим позже журналисты.

— Это было похоже… похоже… на тарелку, прыгающую над водой, — наконец, выдавит из себя замордованный допросами пилот. — Похоже, эти парни терпели бедствие.

Именно Кеннет Арнольд подарил миру термин «летающая тарелка»

2 июля 1947 года было удушливо жарко. Засуха. На ранчо Фостер-плейс посреди двора стоял фермер Уильям Брейзел. Он смотрел на небо, уповая на то, что Господь разверзнет небеса, и потоки дождя прольются на Землю. Что-то было неестественное в этой жаре!

Так и не дождавшись дождя, Брейзел лёг спать. Ночью пришла спасительная гроза. Утром на старом джипе Билл поехал посмотреть, как там скот. На Столбики ограждения были снесены. Нескольких овец не было. И Билл пошёл их искать. Ноги привели его на пустырь, который пестрел посторонними предметами.

— Чёртов метеозонд, — почесал в затылке Брейзел, полагая, что с расположенного неподалёку секретного полигона опять принесло какую-то хреновину, распугавшую добрую треть его стада.

Но конструкция на зонд была не слишком-то и похожа. Билл поднял с земли лист, по цвету напоминавший металл. В руке оказался предмет легче фольги, который можно было легко сжать в ладони, а после… он принимал свой обычный вид.

— Что это за куча дерьма? — спросил сам себя Брейзел, оглядевшись. Пустырь был завален фрагментами неизвестного материала.

Набив багажник джипа разбросанной по пустырю всячиной, Брейзел подался домой, воровато поглядывая в зеркало заднего вида, словно ожидая, что вслед за ним будут бежать так никогда и не обнаруженные овцы.

7 июля 1947 года Уильям Брейзел по совету друзей и близких сдал найденные предметы на близлежащую базу американских ВВС.

Что это было?

Опись вещей, которые вполне могли оказаться как обломками неопознанного летающего корабля, так и отходами от шикарно отдохнувшей нью-мексиканской компашки весёлых друзей, составлялась со слов самого Брейзела и нигде официально запротоколирована не была.

На место таинственного падения «НЛО» выдвинулись ребята из спецбригады ВВС. Вокруг ранчо выставили оцепление, через которое никого не пускали.

Что удивительно? Степень засекреченности операции, развёрнутой после вываленного Брейзелом перед американскими лётчиками хлама, была максимальной 100 баллов из 100

На следующий день во всех центральных газетах написали, что слухи о летающих дисках, пущенные накануне, подтвердились. Сообщалось также, что начальнику разведотдела 509 авиаполка бомбардировщиков 8-й воздушной армии и сопровождавшему его окружному шерифу удалось завладеть одним из таких «летающих дисков».

О находке именно летающего, а не плавающего или ползающего диска, говорили с ошеломляющей поспешностью уже 8 июля, хотя «явка с повинной» Брейзела состоялась только 7-го, после чего к месту предполагаемого падения «летающей тарелки» начали стягиваться люди в форме.

Даже если бы в 1947 году уже был интернет, скорость, с которой были переданы сведения о неопознанном летающем объекте в средства массовой информации, впечатляет. Журналюги прознали о факте полётов намного раньше, чем вояки успели собрать на пустыре все черепки от тарелки. Ни о каких «пробах грунта» и экспертизах речи даже не шло.

Одно из двух: либо до этого дня, 2 июля 1947 года, в Нью-Мексико падали летающие тарелки с завидным постоянством (о чём, несомненно, знала бы настолько вездесущая пресса), либо байками о тарелках старательно прикрывали какую-то другую аварию…

Но это не менее абсурдная версия, так как получалось, что глаза на происшествие открывали не американские спецслужбы или, как минимум, военнослужащие разведполка авиационной бригады, а какой-то фермер, не досчитавшийся овец.

Закономерные вопросы, которые возникли у общественности, военные быстро объяснили, поспешностью офицера, ответственного за связи с прессой, которому, судя по всему, не терпелось раздуть сенсацию.

Офицер оказался настолько оперативен, что сообщил не просто на местную радиостанцию, а прямиком в информагентство «Ассошиэйтед Пресс». Сотрудники информагентства, переспросив, не пил ли он с утра, пустили информацию во все американские и мировые СМИ.

Как ни странно, своими действиями пресс-секретарь авиаполка ни одной инструкции не нарушил. Ведь только после Розуэлльского инцидента, появится «секретный циркуляр», согласно которому разглашение любых данных про НЛО будет приравнено к раскрытию государственной тайны

8 июля с катастрофической поспешностью обнародованную информацию опровергает командующий 8-й воздушной армией бригадный генерал Роджер Реми.

«На пастбище был подобран… метеозонд № 4, запущенный 4 июня», — сообщил генерал.

Для каких целей остатки метеозонда в атмосфере строжайшей секретности в этот же день были направлены в штаб армии, генерал Реми не уточнил. Не рассказал он и насколько пьяны были его подчинённые, принявшие обломки летающего зонда за что-то потустороннее, неестественное или неземное.

Такого рода поспешность (с россказнями про тарелки, затем про упавшие зонды) можно было объяснить только одним фактом.

Во второй половине 40-х в США шла усиленная программа по созданию разведывательных аппаратов (стратостатов) для слежения за территориями, военной техникой и ядерными испытаниями в СССР. Кодовое название операции – Mogul. Цель — разработка аппаратуры дл фиксации звуковых волн от испытаний атомных бомб

В отсутствие спутников, появившихся позже, и современных систем шпионажа, создаваемые летающие системы нуждались в испытаниях, и эти испытания, нередко, оказывались неудачными.

Однако «инопланетный джин» был выпущен из бутылки. Репортёры требовали подробностей, им показали какой-то уж очень странный зонд, испещрённый странными литерами и обозначениями.

Легенду, правда, портил свободолюбивый фермер Брейзел, который, будучи основательно обработанным спецслужбами, выступил по радио, зачитав с листа обращение к землянам. В послании Брейзела говорилось, что 3 июля, с утра, он нашёл метеозонд. Сделав паузу, Билл вздохнул и сказал:

— А вообще, это был не метеозонд. Уж их-то я повидал на своём веку. И вот что я вам скажу, ребята, если я что-то найду на своей земле, то чёрта с два расскажу теперь кому-то.

На этом радиопередача с участием Билла внезапно прервалась, чтобы было сражу же принято, как попытка военных, захвативших в плен инопланетян, закрыть рот ключевому свидетелю.

Версия о том, что имело место падение стратостата, который был должен скрытно отслеживать и фиксировать, летая над советской территорией, информацию о проводившихся ядерных испытаниях, выглядит правдоподобной.

Но это если не принимать во внимание сведения, которые свидетельствуют о том, что в конце 30-х и первой половине 40-х в нацистской Германии были развёрнуты масштабные испытания летательных аппаратов, имеющих форму дисков. По данным, которые вносили в свои чертежи конструкторы, очумевшие от настойчивости Гитлера, требовавшего сверхоружия в борьбе СССР, скорость этих объектов в перспективе могла превосходить показатели всех существовавших летательных аппаратов и достигать… 6000 км/ч.

Если архивные материалы немцев, которые, во многом, были первооткрывателями в аэродинамике, попали в Пентагон, то вполне можно предположить, что дотошные американские разработчики попробовали воссоздать вращающуюся конструкцию. Идея была не нова. Витала в воздухе. Попытки создания «дискообразного крыла» с точки зрения аэродинамики возможны

Однако… управляемость такого летательного аппарата стремится к нулю. Что и могло найти своё подтверждение в Розуэлле.

А как быть с сенсацией Рея Сантилли?

Вот он – главный аргумент современных уфологов! Вскрытие погибшего пришельца на «секретной базе в США».

Это видео, которое явил миру кинопродюсер Рей Сантилли, заработав на своём «сенсационном проекте» сумасшедшие деньги, удивляет поразительной сохранностью тела инопланетянина, разбившегося при столкновении летательного аппарата, двигавшегося с немыслимой скоростью, с землёй. Если присмотреться, то у «пришельца» всего лишь повреждена правая нога.

Если сопоставить полученные «инопланетянином» увечья с теми, которые можно заработать, двигаясь не на летающей тарелке со скоростью 6000 км/ч, а на продукции концерна «ВАЗ» со скоростью 60 км/ч, то становится совершенно очевидно: нас старательно водят за нос

О том, что видео — отличная подделка, хором заявили патологоанатомы, оценившие действия «киношных трупорезов». А 11 лет и сам Сантилли на чистом глазу признался, что создал (внимание!) не подделку, а реконструкцию событий 1947 года с Джоном Хамфризом, художником и скульптором.

«Инопланетяне», принимавшие участия в съёмках сенсационной картины, были искусно сотворены латекса, резины, металла. В ход пошёл также «суповой набор» из близлежащего супермаркета — куриные и овечьи потроха, мозги овцы и другие «деликатесы», имитировавшие внутренние органы.

Когда съёмки были завершены, аферисты разрезали тела «инопланетян» и выкинули в мусорные контейнеры в разных уголках Лондона. Но ведь… так хочется верить, что это были действительно пришельцы.

Такая история.