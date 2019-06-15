Открыт сезон ресторанных веранд
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Открыт сезон ресторанных веранд

Где в центре города поесть на свежем воздухе

Это лето ворвалось в Москву стремительно и ярко, и уже успело щедро побаловать нас солнцем и радостными эмоциями. Самое время гулять на свежем воздухе и наслаждаться захватывающими от красоты дух панорамными видами столицы. Все, о чем вы так долго мечтали, сбылось и в ресторанах любимого города, которые готовы встречать гостей на открытых, залитых солнцем террасах. Гастрономические изыски в дуэте атмосферы летнего города делают долгожданный и самый любимый сезон года действительно маленькой жизнью.

Впечатляющая летняя веранда ресторана средиземноморской кухни "TINTO" готова вместить без малого сотню гостей, утопает в зелени и претендует на звание самой средиземноморской в городе. Где, как не здесь, изучать взвешенную и тщательно продуманную историю про морепродукты эталонной свежести, пробовать дикую рыбу собственного улова холдинга и оценивать все предыдущие достижения Perelman People на рыбном поприще, собранные под одной крышей? И все это морское изобилие под открытым небом – по обескураживающим ценам: заявка на серьезный уровень, стремящийся к fine dining, оборачивается средним чеком в 2500 р. с вином.

ДЕПО, ул. Лесная 20

+ 7 (495) 228 8109

В этом сезоне ресторан UHVAT впервые открывает летнюю веранду. Проект выполнен креативными дизайнерами в духе современной классики и стилистически гармонирует с интерьером. Большие зонты от солнца и дождя, 12 столов, плетеные диваны и стулья с мягкими подушками, зеленые туи и разнообразие живых цветов дают ощущение уютного оазиса в городе. На веранде могут комфортно разместиться 60 гостей.

ул. Рочдельская д. 15, стр. 41
+7 (977) 125 5177

Роскошь яхтенного отдыха ресторана Ласточка особенно ярко ощущается на веранде, где плеск воды и головокружительные виды создают непередаваемую стильную атмосферу. Воробьёвы горы, Лужники - визитные карточки столицы с палубы ресторана открываются с самых живописных ракурсов. Просторная терраса с ротанговой мебелью на 80 персон и воздушным шатром, напоминающим парус, расположилась на носу двухпалубного теплохода. На веранде в полной мере можно ощутить все прелести отдыха на воде, когда потрясающий вид на речную гладь захватывает дух, а легкий бриз навевает самые яркие воспоминания об эстетических и гурманных впечатлениях. 

8 (495) 778 8994
Лужнецкая набережная 24 стр 5
Причал Лужники Южный

В самом модном парке столицы открылась просторная летняя веранда ресторана «Восход» на 120 посадочных мест. Она, будто кольца Сатурна, огибает стеклянный цилиндр космической станции «Восход» по периметру: от солнечных лучей ее защищают козырьки-тенты, а от территории парка «Зарядье» граждают выставленные в ряд деревянные ящики с цветами. Как известно, в парке представлена растительность разных климатических зон, а на летней террасе  «Восхода» собрана коллекция всевозможных садовых цветов – от петуний до роз. Через заросли растений можно любоваться Москвой-рекой и миниатюрными прудами с кувшинками. В прохладные дни работают обогреватели, и всем желающим предлагают уютные пледы.
Москва, ул. Варварка, 6с7
Тел.: +7 (495) 531 04 30

Ресторан «КрабыКутабы» открыл самую масштабную веранду на 164 посадочных места в «Депо», гастрономическом
пространстве на Лесной. Она получилась под стать ресторану - вся в цветах (их собрали почти 50 видов), с яркими диванами и возможностью укрыться от непогоды - для этого установили стеклянные ширмы, обогреватели и раскладную крышу.
ул. Лесная, 20 стр. 4
+7 (495) 761 0500

Расположившаяся в окружении зелени и деревьев, утопающая в цветах и солнечном свете, веранда ресторана Butler считается одной из красивейших в районе Патриарших. Белые скатерти и плетеные кресла, элегантные кашпо и кованая мебель – команде дизайнеров удалось создать живописный сад в самом центре Москвы. Сад уютный и камерный, несмотря на большой размер пространства: терраса рассчитана на 115 человек. С июня по октябрь здесь размещают дровяную печь и мангал, чтобы устраивать бранчи и барбекю. А для теплого летнего вечера под открытым небом в меню ресторана, помимо обширного выбора вин, есть большая коктейльная карта и освежающие лимонады. Трехпрудный пер., д. 15

+7 (495) 150 458

В КМ20 открыли летнюю веранду на крыше с видом на Столешников переулок, Большую Дмитровку и на колокольню Храма Косьмы и Дамиана. Другой такой веранды в Москве нет: вид, атмосфера, меню, винная карта и, конечно, команда “Кузнецкого” — единственные в своем роде. Монохромное пространство легко вмещает 80 человек. 
Столешников пер,2
+7 (495) 623 7888

Ресторан «Облака» уже встречает жаркий сезон новой летней верандой, полностью обновлённым меню и специальными летними новинками.Разместившись на на крыше Галереи «Времена Года» и утопая в зелени, яркая и стильная веранда отличается прекрасным панорамным видом на Москву и в солнечные дни, и даже в дождливую погоду. Специально для ненастных дней ее застеклили от дождя и ветра, создав легкие «прозрачные стены».
Кутузовский проспект, 48
+7 (495) 642-8300

Хедера и амарант, пестрый кодиеум и золотистый эпипремнум, ниспадающая вистерия и нежная тилландсия – на террасе BURO TSUM расцвел настоящий сад, сделавший ее похожий на маленький приморский город откуда-нибудь с юга Испании, Франции или Италии. Цветы и зеленые шары с лавандой спускаются вниз, словно с балконов домов, а плющ обвивает стены, покачивая листьями в такт теплому ветру. И панорама старого центра Москвы, открывающаяся с крыши ЦУМа, - удовольствие, которым до конца лета можно наслаждаться с раннего утра и до самого позднего вечера. Этим летом она готова будет принимать до 200 гостей одновременно, чтобы утром кормить их обновившимися к началу сезона завтраками, поить фруктовыми беллини и развлекать диджей-сетами на закате. И прятать от капризов погоды под раздвижной крышей с обогревателями и пледами.

Ул. Петровка, 2 (ЦУМ, 5 этаж, отдельный вход – со стороны Петровки).
+7 (495) 276 7678

При грузинской лавке Оджахури на Усачёвском рынке открылась летняя веранда, которая должна проработать до середины октября.Терраса рассчитана на 45 посадочных мест и работает ежедневно с 8:00 до 23:00. Там же установлен мангал и теперь меню расширилось шашлыками и блюдами на углях. Например, можно заказать шашлык из баранины, шашлык из курицы, стейк из сёмги, каре барашка. Меню разнообразилось большим количеством домашних лимонадов: тархун, мандарин, клубника-маракуйя, которые готовят за барной стойкой, установленной на летней площадке.
Москва, Усачёва, 26, «Усачёвский рынок»

Лето в «Южанах» пройдет под девизом дружбы, новых знакомств, общения, и, конечно, вкусной еды. На веранде стартовали обновленные бранчи — вместо фуршетного стола, заказы будут принимаются по меню, которое специально создается для каждого воскресного бранча. Гости смогут каждую неделю пробовать уникальные блюда, которых нет в основном меню и которые будут разрабатывать не только приглашенные шеф-повара, но и наши друзья. Популярные и не очень, но, главное, с широкой «южной» душой.
Академика Сахарова, 10
+7 (495) 926 1640

Ресторан паназиатской кухни «Турандот» приглашает посетить живописную летнюю террасу. Поднявшись на крышу исторического особняка на Тверском бульваре, где и располагается летний сад, Вы неожиданно попадаете в городской парк конца XVIII начала XIX веков. Подобные трельяжные парки и сады являлись парадными резиденциями, в которых проводились императорские приемы и устраивались роскошные балы. Это зеленый оазис в центре Москвы – с винтажными фонтанами и мраморными нарядами, ажурными парковыми колоннами и арками, уютными диванами и креслами. 

Тверской бульвар 26
Тел. +7 (495) 739 0011


Скрытый за фасадами Садового кольца внутренний дворик ресторана «Честная кухня» преобразила летняя веранда. Деревянные столы и стулья уютно расставлены под навесом маркизы, а на подоконниках - глиняные горшочки с сочной зеленью и пряностями.
Гастрономическая концепция строится на сезонных продуктах, причем выращенных, собранных, выловленных и подстреленных только проверенными, знакомыми людьми, если вообще – не самим Сергеем Ерошенко, увлеченным охотником. Ул. Садово-Черногрязская, 10
+ 7 (495) 607 5090

Веранда гастробара Blush всего на 18 посадочных мест. Уютная и тихая, а вечерами очень романтичная, расположена в типичном московском дворе. В есь июнь тут проходит «Устричный фестиваль», в рамках которого с понедельника по четверг на устрицы действуют специальные цены. Плотные хасанские устрицы предлагаются по 70 рублей, «Императорские жемчужные» - по 130 рублей и Осака №3 – по 230 рублей за одну штуку. А в выходные Blush предлагает хасанские устрицы по горячей цене 45 рублей при заказе любой бутылки вина от 1350 руб. за бутылку. 

Адрес: Даев переулок, д. 2
Тел.: +7 (965) 180 3133

Веранда Margarita Bistro на Патриарших прудах о формленна в европейском стиле и вмещает до 20 человек. Теперь наслаждаться новыми легкими закусками под вино и cезонными блюдами раздела Special от шеф-повара Дана Мирона можно будет и на свежем воздухе. С уютной веранды, расположенной на Малой Бронной, открывается вид на Патриаршие пруды.

Малая Бронная, д.28
+7 (495) 818 9988

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