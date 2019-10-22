Открою бизнес - окупится ли он?

Часто перед людьми, которые хотят открыть собственный бизнес, возникает вопрос: а будет ли он окупаемым?

Грубо говоря, «будет ли кому-то нужен результат работы моего бизнеса (товар/услуги), кроме меня». Когда мы прогнозируем бизнес в интернете, например, открываем интернет-магазин в Москве, или любом другом городе. Мы можем спрогнозировать спрос на товар или услуги с помощью сервиса wordstat.yandex.ru .

Для этого переходим на сервис, выбираем нужный регион, и пишем в него название товара или услуги. Допустим, мы хотим открыть магазин по продаже джинсов.

Wordstat показывает, сколько людей интересовалось тем или иным словом (опять же услугой, товаром, организацией, чем угодно).

В нем есть нюансы, но исходя из запроса «купить джинсы» мы на первом этапе видим - что заниматься этим можно. Спрос есть, 63 599 показа. Значит, именно этим запросом интересовались в поиске Яндекса ровно столько, сколько показал сервис.



Пример, конечно, ознакомительный. Мы не учитываем факторы: конкуренции, сезонности, и полного погружения в тематику. Задача - показать один из инструментов маркетинговой анализа.

Но как спрогнозировать спрос, когда мы открываем оффлайн-бизнес? Например, это фаст-фуд, спортзал, или продажа гаджетов. Как нам понять, есть ли заинтересованные люди в том районе, где мы планируем открывать магазин?

Яндекс.Аудитории

Если процитировать Яндекс, то: Яндекс.Аудитории — сервис, который позволит вам использовать собственные данные о целевой аудитории, а также данные Яндекса.

Не совсем понятно, на первый взгляд, какие именно данные. Сейчас разберемся на практическом примере.

Задача: Определить аудиторию, которая живет в Москве, рядом с метро «Пражская» в радиусе 2 км.

Заходим на https://audience.yandex.ru

Нажимаем «Создать Сегмент – Геолокация» (изображение Геолокация).

Выбираем тот тип охвата территории, который нам больше нравится. В своем примере я возьму «Окружность» (изображение «Геолокация»).

Отмечаем точку (изображение «Выбранная геолокация»).

Так же есть опции отбора аудитории «Регулярно посещает», «Живет», «Работает» - эти опции тоже можно использовать в зависимости от бизнеса.

Например, если бы мы отбирали аудиторию для спортзала, то, скорее всего, использовали опцию «Живет». Если для доставки еды в офис то «Работает».

Далее Яндексу надо около 2 часов, чтобы собрать аудиторию. Как только он закончит, вы увидите следующее:

Теперь посмотрим - какие люди из сегмента «Часто бывают» у метро «Пражская».

Портрет аудитории: По фильтру «Регулярно посещают», в основном, женщины (а затем мужчины) в возрасте от 25-45 лет, живущие в городе Москве. Их интересы: путешествия, автомобили, красота и здоровье, спорт и финансы. Крепкий средний класс.

Вывод: Сервис Яндекс.Аудитории позволяет сделать первичный маркетинговый анализ, задача которого ответить на вопрос «Какой класс людей обитаем в этом районе» и «Есть ли тут мои клиенты».