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Открытие японских ученых может помочь строительству целых городов на Луне

Лилия Караева
7 октября, 2020 09:54
2 мин
Луна
Piqsels.com

Ученые из японского Института радиологических исследований нашли способ строительства домов на Луне. Они пришли к выводу, что вертикальные тоннели, образовавшиеся от извержений вулканов в прошлом, могут способствовать возведению не только баз для длительного пребывания людей, но и целых городов.

Ученый Сатоси Кодайра констатировал, что радиация на Луне выше, чем на МКС, и это мешает длительной деятельности людей, а иногда делает ее невозможной. Однако лавовые тоннели не только защищают от радиации и мелких метеоритов, но и сохраняют стабильный температурный режим, пишет РИА Новости.

В 2017 году были опубликованы данные о том, что ширина тоннеля составляет минимум 100 метров, а глубина достигает 50 километров.

Известно о планах Японии к 2035 году построить на Луне завод по производству топлива. Японцы собирались возвести его на южном полюсе Луны, где есть залежи льда. Полученную из него воду хотели расщеплять на кислород и водород и производить топливо для уменьшения затрат на транспортировку топлива с Земли.

Ранее сообщалось, что из-за новых открытий ученым придется пересмотреть теорию возникновения Луны.

темы
Япония
ученые
строительство
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