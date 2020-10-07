Открытие японских ученых может помочь строительству целых городов на Луне

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Ученые из японского Института радиологических исследований нашли способ строительства домов на Луне. Они пришли к выводу, что вертикальные тоннели, образовавшиеся от извержений вулканов в прошлом, могут способствовать возведению не только баз для длительного пребывания людей, но и целых городов.

Ученый Сатоси Кодайра констатировал, что радиация на Луне выше, чем на МКС, и это мешает длительной деятельности людей, а иногда делает ее невозможной. Однако лавовые тоннели не только защищают от радиации и мелких метеоритов, но и сохраняют стабильный температурный режим, пишет РИА Новости.

В 2017 году были опубликованы данные о том, что ширина тоннеля составляет минимум 100 метров, а глубина достигает 50 километров.

Известно о планах Японии к 2035 году построить на Луне завод по производству топлива. Японцы собирались возвести его на южном полюсе Луны, где есть залежи льда. Полученную из него воду хотели расщеплять на кислород и водород и производить топливо для уменьшения затрат на транспортировку топлива с Земли.

Ранее сообщалось, что из-за новых открытий ученым придется пересмотреть теорию возникновения Луны.