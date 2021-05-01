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Открытие границ? Италия надумала обновлять туристические визы россиянам
1 мая, 2021 15:22
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Pixabay
Власти Италии в ближайшее время начнут обновлять россиянам туристические визы. Об этом сообщается на сайте генерального консульства Италии в Москве.
За новыми документами в генконсульство могут отправиться россияне, срок действия виз которых истек после 1 января 2020 года. Срок действия вновь выдаваемых документов будет начинаться с примерно с 1 июня.
Обращается внимание, что требования к списку документов для оформления визы могут измениться, а срок выдачи виз из-за пандемии может достигать десяти дней, передает ТАСС.
При этом обладатели шенгенских туристических виз не имеют права въезжать на территорию Италии, говорится в заявлении.
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