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Как отжимали «Красное & Белое»
Как отжимали «Красное & Белое»

Поглощение крупнейшей российской сети алкомаркетов имеет признаки рейдерского захвата

Помните ли вы шикарный фильм «Жмурки», где бандиты из 90-х сорвали куш, заправились на ближайшей бензоколонке, рванули в центр, где продолжили «карьеру» в кабинетах с видом на Кремль?

В этой шутке есть лишь доля шутки. «Контрольный пакет» в ней принадлежит чистой воды правде, ведь на деле так оно и случилось. Если 20 лет назад рейдерский захват проходил с участием братвы, то сегодня его практическую реализацию обеспечивает тандем из органов государственной власти и средств массовой информации.

Как это было?

Не успели двери центрального офиса «Красного & Белого» в Челябинске распахнуться от удара ноги в берцовом ботинке, как говорящие головы на федеральных каналах взахлёб стали рассказывать о том, что в магазинах и на складах знакомой россиянам компании в Москве, Подольске и Екатеринбурге «идут следственные действия».

Всё случилось на излёте декабря, когда выпивающая (читай – подавляющая) часть российского общества намеревалась закупиться спиртным на всю рождественскую неделю.

Не тут-то было!

На экранах мелькали рослые люди в камуфляжах, а на спинах их красовалась всем известная аббревиатура организации, радеющей за национальную безопасность в федеральном масштабе.

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Неужели челябинский предприниматель Сергей Студенников, создавший один из самых успешных проектов и сколотивший на нём состояние, начал торговать из-под полы спиртом Royal, от запаха которого даже у мух в полёте наступает мгновенная смерть?

Или может быть среди продавцов торговых точек «К&Б» затесались недобитые в прямых эфирах у Шейнина и Норкина «проклятые укры», готовившие предновогоднюю диверсию? Например, вливавшие и в красное, и в белое сало бешеных свиней, растопленное над кострами в Западном Бирюлёво?

Из репортажей сразу стало ясно, что работает классический тандем. Его костяк составляют, собственно, ФСБ, налоговая, у которой вдруг возникли претензии к сети винных магазинов, и Росалкогольрегулирование.

Что же случилось?

В октябре Bloomberg опрометчиво сообщил о том, что капитал Сергея Студенникова пробил отметку в 1 млрд. «Что-то тут не так», — навострили уши кое-где. — «В стране стало одним миллиардером больше. Человек с парадоксальными идеями «культурной алкоголизации населения» сколотил капиталец не где-то, а на рынке спиртосодержащей продукции, заходя не куда-то, а в такие сложные регионы, как Татарстан, где вопрос с конкуренцией держащему регион «Татспиртпрому» пришлось решать в тандеме с руководством республики.

Не слишком ли резво?

Без покровительства свыше уроженец села Левокумское развернулся на всю страну, охватив своими красно-белыми торговыми точками 50 регионов страны.

«Пора»

Решили. И облава была предварена с точки зрения постановки вопросов достаточно профессионально.

Вдруг стали писать о том, что в магазинах Сергея Студенникова, взявшего на себя почти антирелигиозную миссию научить страну «искусству культурного пития», продаётся «дешёвое бухлишко», от которого на утро болит голова. Да ещё и выставляется оно донельзя кощунственно — на одной полке с детскими игрушками. Мыслимо ли?

Активизировались серийные комментаторы, сравнивающие магазины Студенникова с вотчиной беглого Тельмана Исмаилова и «вангуя» ему судьбу этого «короля рыночной Москвы».

Запестрели месседжи «от бывших сотрудников», откровения которых были ужасны: сплошные переработки, обязанность закупать (и выпивать?) нереализованные товары, в том числе, спиртное. Обучение по выходным, бесконечные аттестации, больничные, которые оплачивают из твоей собственной зарплаты, армейская дисциплина, полное презрение к ТК РФ.

В общем-то, типичный российский работодатель, обречённый на успех.

И вот… 26 декабря, с утра грянуло по всем каналам:

«У силовиков возникло «обоснованное подозрение в поставках контрафактного алкоголя!».

Ну, а чем, спрашивается, еще в нашей стране можно обосновать такого рода триумф, как состояние в $1 млрд? Не честным же бизнесом, правильно?

Информационная атака продолжалась. Дескать, помните, как в Новосибирске пресекли на корню нелегальное производство спиртосодержащей жидкости, от которой растворялись кишки? Тут что-то такое. По аналогии, понимаешь.   

Подозрения в реализации контрафактной продукции ничем не подтвердились

О чём, конечно же, разрушившие репутацию «Красного & белого» федеральные СМИ общественность уведомить… нет, не позабыли. Вредной привычки сообщать о том, что подозрения были беспочвенны, они не имеют напрочь.

Ну, подумаешь, обвалили стоимость акций компании и снизили своими сообщениями приток покупателей. Ведь вера в правомерность действий властей у русского обывателя безгранична.

Мы с детства знаем, что дыма без огня не бывает. И раз нагрянули с обыском, хоть в «Красное & Белое», хоть к соседу по лестничной площадке, значит, идёт он путём неправедным и знакомство с ним может привести либо в тюрьму, либо в могилу.

В деловых кругах росла вполне обоснованная уверенность в том, что Сергей Студенников, не заручившийся в своё время поддержкой «высочайшего делового круга Всея Руси» и не отстегнувший в «чёрную федеральную кассу», либо перестанет быть владельцем, либо будет обязан подвинуться. По закону.

По какому такому закону?

По закону Архимеда о выталкивающей силе, которая могла бы Студенникова вытолкнуть так далеко, как, например, Чичваркина, который, по его словам, отказался платить мзду ретивым «правоохранителям», был арестован, а впоследствии — вынужден навечно пристать к берегам «Туманного Альбиона», спасаясь от, как как оказалось впоследствии, таких же надуманных и ничем не подкреплённых обвинений.

Борис Левин, топ-менеджер «Евросети», подвергшийся необоснованному уголовному преследованию, провёл два года в СИЗО, но смог (чудо!) выбить из государства с помощью поданного им по освобождении иска целых 20 млн рублей (свою зарплату за период вынужденного простоя).

А Чичваркин, став русской иконой «сравнительно честного отжима бизнеса», предпочёл на родину не возвращаться. Мало ли.                                         

Не менее привлекательным для «чудо-национализации» оказался и основатель «Магнита» Сергей Галицкий. Попав под пресс и не став дожидаться порчи деловой репутации с участием «маски-шоу», он справедливо рассудил, что «лучше ужасный конец, чем ужас без конца» и, с плохо скрываемым раздражением «уступил» «Магнит» группе ВТБ за 138 млрд рублей, которые с натяжкой можно назвать рыночной ценой.

Что же случилось с «К&Б»?

Четыре последних года выручка «Красного & белого» росла на 50-75% ежегодно, что составило абсолютный рекорд по сравнению с другими отечественными ритейлерами.

Объединяться с кем бы то ни было на заведомо невыгодных условиях, ставя крест на самостоятельном развитии, резона не было никакого. Но Сергей Студенников, судя по всему, как и Галицкий, предпочёл бизнесу свободу и…

Сочувствуем, Сергей Петрович. И понимаем, что решение было во всех отношениях очень непростым. 

Такая история.

Теги:
Места: Россия
Организации: ФСБ
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