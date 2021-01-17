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Отец помог сыну избить ребенка в Новосибирске

Геннадий Гершенкрон
17 января, 2021 13:53
1 мин
Драка
Wikimedia

Новосибирские следователи проверяют сведения об отце, который помогал своему сыну избивать ребенка на детской площадке. По предварительным данным ребёнка избивали на площадке в Кировском районе Новосибирска.

Отец хулигана держал побиваемого ребенка и предоставил своему сыну возможность безнаказанно наносить удары по телу беззащитного мальчика.

В настоящее время избитый ребенок проходит лечение в одной из местных больниц с подозрением на сотрясение головного мозга. Родители потерпевшего уже получили направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, сообщает агентство «РИА Новости».

В настоящее время так и не поставлен вопрос о лишении родительских прав мужчины, который допускает подобные действия в отношении детей.

Ранее сообщалось, что драка мигрантов в Санкт-Петербурге переросла в поножовщину.

темы
драка
Новосибирск
родители
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