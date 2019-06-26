Отдых Навального во Флоренции обошёлся спонсорам блогера в 3,5 миллиона

В самом разгаре работа по предвыборной кампании в штабах московских кандидатов в депутаты Мосгордумы. Сторонники Навального Яшин, Соболь, Жданов и другие идут на любые уловки, чтобы собрать необходимое количество подписей. В Петербургском штабе тоже пытаются зарегистрировать своих кандидатов в муниципальные депутаты. А вот сам блогер Алексей Навальный с семьей в это время отдыхает в Италии, в своем излюбленном месте.

В Instagram основателя так называемого ФБК выложены фото на фоне достопримечательностей Флоренции, но местом пребывания почему-то указан город Стерлитамак.

Блогер перед поездкой вывел с электронного кошелька так называемого «ФБК» шесть биткоинов. В рублях эта сумма составила примерно три с половиной миллиона, которые он и транжирил, пока находился в Римини. Флоренция считается одним из самых дорогих городов Италии, особенно в летний период. Но Навальный, всегда выступающий за скромный отдых, может позволить себе остановиться в городе, где самые недорогие аппартаменты на две персоны стоят не менее 100 евро в сутки, да и вообще кутить, ни в чем не отказывая себе и своей семье.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило расследование про отдых блогера Навального на роскошной вилле в курортном городе Сорренто. Эта поездка также была оплачена биткоинами, полученными от анонимных спонсоров Навального.

Пока Навальный отдыхает в красивейших городах Италии, любуется флорентийским Дуомо за счет тех, кто переводит на его счет биткоины, у его сподвижников в предвыборных штабах дела идут неважнецки. Из столицы поступают сообщения о медленном сборе подписей, что даже не позволило пересечь 50 % рубеж от необходимого количества. А в Петербурге замглавы штаба Ольга Гусева даже попробовала сделать вброс в Сети о бедных котиках, бессердечно раздавленных по приказу Смольного вместе с домиками. Как оказалось никто из котов не пострадал, и у них будут домики, а фейк Гусевой разоблачен.

Если бы Навальный сейчас находился в России, то возможно смог бы взять ситуацию в свои руки, приободрить соратников, вдохновить на новые «подвиги». Но ему в Италии сейчас интереснее, чем то, что происходит у него в штабах. Либо же он уже смирился с вероятным провалом своих кандидатов на предстоящих выборах.