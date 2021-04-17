Отдохнуть и не разориться. В Сочи цены на аренду жилья взлетели на 16%

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В России после закрытия полетов в Турцию резко выросли цены на аренду жилья. В среднем ценник увеличился на 11%, а в Сочи на 16%. Это самый большой показатель среди курортных городов. Об этом сообщил директор онлайн-сервиса краткосрочной аренды Юрий Кузнецов.

По словам эксперта, рост цен на жилье стал ответом на резкий рост спроса. Сразу после «закрытия» Турции на четверть выросли запросы на поиск аренды жилья на российских курортах. Только в Краснодаре краткосрочный съем жилья стал востребованнее на 70%.

При этом, по словам эксперта, что на май приходится лишь пятая часть всех бронирований, пишет «Московский комсомолец».