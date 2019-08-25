Где отдохнуть и поправить здоровье

Минеральные ванны, грязи и морские соли. Санаторно-курортное лечение на юге страны было популярным и очень развитым в советский период. Сейчас после некоторого затишья и реновации курортных комплексов оздоровительные поездки снова становятся одним из лидирующих направлений.

Осень — лучший сезон для оздоровительных процедур. В межсезонье у многих обостряются хронические заболевания, и поездка в санаторий может серьезно облегчить их симптомы. Куда ехать в России за санаторно-курортным лечением?

Крымское лечение

От болезней на полуострове помогают грязи, минеральные ванны и воздух, насыщенный фитонцидами — антибактериальными веществами, которые выделяют растения. Местные санатории предлагают не просто отдых, а целый комплекс лечебных процедур.

Основное место притяжения поклонников санаторного лечения — это Евпатория. Здесь успешно лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения в работе суставов, исправляют проблемы с позвоночником, а также восстанавливают органы дыхания и нервную систему.

Знаменитый русский писатель и драматург Антон Чехов проводил много времени в Крыму именно из-за того, что вынужден был бороться с болезнью легких. Благодаря целебному морскому воздуху ему удалось прожить гораздо дольше, чем прогнозировали врачи.

«В Евпатории отличный отдых и для взрослых, которые хотят поправить здоровье, и для детей, благодаря песчаным пляжам, — говорит Дарья Торопова, начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. — Санаторный оздоровительный отдых начинается от 45 тысяч рублей за недельный тур на двоих — уже с перелетом и проживанием. Остановиться в гостевом доме будет значительно дешевле».

Порой, чтобы чувствовать себя здоровым, достаточно хорошо выспаться, но если откладывать отдых на весь год, то одним сном обойтись не получится. В этом случае лучше пройти курс восстановления организма, чтобы не пришлось идти к врачу.

В крымских санаториях широко применяется гидродинамическая планшетная терапия — современная система воздействия воды на весь организм. В процессе лечения сочетаются методики воздействия терапии на ноги, позвоночник и другие части тела.

Передвижные панели позволяют перемещать потоки воды, а также регулировать ее скорость и температуру. Особенно эффективно такой метод работает с опорно-двигательным аппаратом, позволяя справиться с ортопедическими проблемами.

В Крым еще едут за уникальными по составу сакскими лечебными грязями. Их добывают ежедневно из Сакского озера и горячих термальных источников.

В материале содержится огромное количество солей, биогенных аминов и даже гормонов, поэтому воздействие на организм оказывается очень активное. С помощью такого лечения можно наладить микроциркуляцию крови в организме, восстановить нервную систему, повысить иммунитет и укрепить организм на клеточном уровне.

Также в санаториях Крыма предлагаются курсы иппотерапии, или лечебной верховой езды.

Кавказские минеральные воды

Самый знаменитый лечебный курорт в России — это Кавказские Минеральные Воды. Оздоровительный отпуск можно провести сразу в нескольких городах, таких как Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки.

Все курорты расположены неподалеку друг от друга и имеют давние традиции лечения самых разных заболеваний.

Например, грязелечебница в Ессентуках построена еще в царской России. Здание напоминает римские термы и привлекает гостей не только медицинскими процедурами, но и классической архитектурой.

В Ессентуках есть грязи с различными составами, а также работает бассейн с минеральной водой. Врачи предложат гидромассаж и омолаживающие кожу обертывания. Процедур не один десяток, причем цены намного ниже любых предложений, которые можно найти в Чехии или Тунисе.

В Пятигорске главное место, куда приезжают любители профилактических процедур, — это гора Машук. Источники минеральной воды расположены на возвышенности, а каменные природные пространства служат ваннами. Поэтому можно с удовольствием и пользой полежать в минеральном бассейне и насладиться красивым видом.

Кисловодск славится минеральной водой «Нарзан», которую можно назвать его визитной карточкой. В промышленных масштабах ее начали производить и транспортировать в конце XIX века. В самом городе можно попробовать необработанную воду без дополнительной газации.

Санаториев, где используют целебную воду, здесь довольно много, главное — выбрать для себя подходящий по цене и уровню комфорта.

«Отдых в санатории в Ессентуках осенью начинается от 40 тысяч рублей за неделю на двоих с перелетом и проживанием, — говорит Дарья Торопова, начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. — При этом кавказские курорты развиваются, и можно найти варианты отдыха в местных SPA-отелях с высоким уровнем обслуживания, которые будут значительно дешевле».

Анапа: грязевое оздоровление

Традиционно детский курорт предлагает не только позагорать и поплескаться на отмелях, но и улучшить самочувствие. В анапские санатории можно приезжать за оздоровительными процедурами с малышами от четырех лет. Часть заведений принимают пациентов круглогодично.

Чтобы люди не оставались без сеансов целебного плавания в холодное время года, крытые подогреваемые бассейны наполняют морской водой. В прохладные пасмурные дни по берегу моря хорошо просто прогуляться.

В период межсезонья в Анапу лучше приезжать именно для профилактических процедур. На курорте не слишком много людей, и поэтому в местных санаториях смогут уделить туристам больше внимания, чем летом.

Санатории Анапы специализируются на лечении сердечно-сосудистых заболеваний и органов дыхания. Рядом с городом добывают сероводородные и вулканические грязи. Они залегают в лиманах и озерах, а также в сопках.

Грязи эффективно используют при оздоровлении опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в Анапе есть свои минеральные воды. Они не так знамениты, как «Ессентуки» или «Нарзан», но все равно обладают хорошими лечебными качествами.

Местные врачи уверяют, для того чтобы вернуться домой после отдыха полностью обновленным, лучше всего подобрать широкий комплекс процедур.

Список мест, где можно укрепить здоровье на территории России, далеко не полный. Выбирая себе наиболее подходящий оздоровительный отдых, в первую очередь стоит обратиться за рекомендацией к врачу. Он подскажет, на какие санаторно-курортные программы нужно обратить внимание.

И потом, располагая данной информацией, можно начать подбирать себе тур в санаторий. Впрочем, если у вас нет хронических заболеваний, а организм просто требует здорового отдыха, выбирайте общеукрепляющий курс — он точно позволит отключиться от суеты городской жизни и зарядиться энергией.