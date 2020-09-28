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Отдых закончен: в «Шереметьево» образовались огромные очереди за тестами на COVID-19

Артем Денисов
28 сентября, 2020 23:05
1 мин
аэропорт
Фото: Stroi.mos.ru

Пассажиры московского аэропорта «Шереметьево» по прилету столкнулись с огромными очередями в связи с тем, что прибывающих из-за границы россиян обязали сдавать тест на коронавирус.

Многие туристы считают введенные меры нецелесообразными, так как в очередях люди не соблюдают дистанцию, а некоторым приходится дожидаться несколько часов. В результате люди жалуются на сильную усталость после продолжительных перелетов, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, на днях россиян, которые вернулись в страну из-за границы, начали отправлять на карантин до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой. Из документа следует, что до получения результатов лабораторного исследования жители страны должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.

темы
коронавирус
шереметьево
тест
1 мин