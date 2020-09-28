Отдых закончен: в «Шереметьево» образовались огромные очереди за тестами на COVID-19

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Пассажиры московского аэропорта «Шереметьево» по прилету столкнулись с огромными очередями в связи с тем, что прибывающих из-за границы россиян обязали сдавать тест на коронавирус.

Многие туристы считают введенные меры нецелесообразными, так как в очередях люди не соблюдают дистанцию, а некоторым приходится дожидаться несколько часов. В результате люди жалуются на сильную усталость после продолжительных перелетов, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, на днях россиян, которые вернулись в страну из-за границы, начали отправлять на карантин до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой. Из документа следует, что до получения результатов лабораторного исследования жители страны должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.