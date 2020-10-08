Отдых в Турции: россияне рассказали об отпуске во время эпидемии коронавируса

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Россияне, которые успели отдохнуть в Турции во время эпидемии COVID-19, пожаловались на «ограничение в правах».

Как сообщила москвичка Анна, которая приехала с турецкого курорта, по прилете на отдых «не было ни тестов, ни измерения температуры», а в автобусе всех попросили надеть маски во время проезда жандармерии. Кроме того, в гостиницах не нужно было носить маски, однако их просили надеть во время полицейских проверок.

45-летняя Ирина, которая в настоящее время отдыхает в Аланье, назвала главным неудобством отдыха во время эпидемии «необходимость тыкать пальцем в блюда за стеклом, чтобы их тебе положили».

По ее словам, в отеле, в котором она проживает, соблюдаются санитарные меры — при входе в столовую у всех измеряют температуру, приборы упакованы в отдельные пакетики, в лифт могут заходить только члены одной семьи, а номера ежедневно дезинфицируют, сообщает Lenta.ru.

Ранее в пятизвездочном отеле Турции три российские туристки напали на медсестру и избили ее тапком. Девушки обратились в медицинский пункт отеля, так как одна из них жаловалась на боли в ступне. В это время врач осматривал другого пациента, поэтому медсестра попросила туристок подождать и надеть медицинские маски.

В ответ на просьбу туристки начали оскорблять медсестру, одна из них сняла с ноги тапок и бросила его в лицо медику, попав ей в глаз.