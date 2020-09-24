Отдых российских туристов за границей будет заканчиваться временной изоляцией

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Россиян, которые вернулись в страну из-за границы, отправят на карантин до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой. Из документа следует, что до получения результатов лабораторного исследования жители страны должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела опрос на тему «Как россияне готовятся ко второй волне коронавируса?». В опросе приняли участие более 1500 человек из всех российских регионов.

Половина опрошенных (49,3%) верят в то, что вторая волна коронавируса придет в Россию уже этой осенью. Уверены в обратном 40,2%. 10,6% сообщили о равнодушном отношении к данной теме.

В то же время соблюдать режим самоизоляции в случае его повторного введения планируют меньше людей, чем весной, во время первой волны COVID-19.