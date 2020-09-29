Отдых не задался. Американцу грозит тюрьма за плохие отзывы о тайском отеле

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Отель «Ко Чанг» в Таиланде подал в суд на дауншифтера из США Уэсли Барнса - мужчина оставлял негативные отзывы о гостинице в интернете.

Руководство пыталось решить вопрос с клиентом мирно, но мужчина продолжал писать негативные отзывы на сайтах-агрегаторах гостиниц и своей странице в Twitter. В иске американца обвинили в том, что он своим отзывом на Tripadvisor нанес ущерб репутации отеля. Барнс в своем отзыве написал, что в отеле работает «недружелюбный персонал, который не рад своим гостям». Сотрудники гостиницы ответили мужчине, что согласно правилам, проносить с собой алкоголь на территорию нельзя. В противном случае нужно заплатить штраф в 500 бат.

Однако автор отзыва вместо этого устроил скандал с ненормативной лексикой в адрес сотрудников отеля. В итоге ему разрешили уйти со своей бутылкой в номер, чтобы уберечь других постояльцев от скандала.

После этого Барнс каждый день он публиковал новые негативные отзывы. Руководство гостиницы решило использовать законные методы борьбы. Сегодня в Таиланде законы о публичном разглашении порочащей информации караются достаточно жестко. Американцу грозит два года лишения свободы, а также штраф в размере 200 тысяч бат, сообщает телеканал «360».

Напомним, российские туристы, которые выбрали для отдыха пятизвездочный отель в Турции, оказались выдворены на улицу.

Яна Артюх из Липецка с мужем купила путевку у одного из крупнейших российских туроператоров. За размещение в пятизвездочной гостинице в Кемере они заплатили более 130 тысяч рублей. По приезду на место выяснилось, что их бронь в отеле не числилась. Вместо этого был предложен отель, который находится рядом с Кемером. Супруги смогли заселиться в другую гостиницу спустя три дня.