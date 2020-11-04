Отдых накрылся: в Турции ограничат работу ресторанов и бассейнов

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В Турции намерены ограничить работу парикмахерских, бассейнов, концертных залов, заведений общепита, кинотеатров и других публичных заведений.

Как сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, это связано с распространением коронавируса. Вышеперечисленным заведениям теперь разрешено работать до 22 часов. Глава государства попросил граждан избегать мест скопления людей и не ходить друг к другу в гости.

Также, по словам Эрдогана, до конца года в Турции могут стать доступными одна или несколько вакцин, произведенных в других странах. Собственный препарат от COVID-19 может появиться в Турции весной 2021 года, сообщает РБК.

Ранее источник в турецкой авиакомпании сообщил о планах России сократить число рейсов в страну. Официальная причина - завершение туристического сезона.

Сокращение числа рейсов может в первую очередь коснуться чартерных перевозок. Это связано с тем, что зимой поток туристов сокращается и чартеры загружаются меньше.