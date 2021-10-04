От русского языка начали отучать в Узбекистане. Нежелательным стало слово «пожалуйста»
В Узбекистане провели акцию, чтобы побудить жителей отказаться от русского языка в пользу узбекского. Она прошла в городе Чирчик - здесь нежелательными к употреблению стали слова «пожалуйста», «магазин» и другие.
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэрии. В Чирчике расклеили соответствующие листовки: в них указано, как следует говорить.
В листовках напротив русских слов стоит крестик, а у других - галочка. Бумаги расклеили в разных общественных местах: в маршрутках, школах, на магазинах.
Цель акции - отучить граждан от русского языка в пользу государственного. Инициаторы считают: только говоря на узбекском, можно проявлять любовь и уважение к стране.
Ранее сообщалось о языковых патрулях в Казахстане. Их активисты обходят магазины, офисы и проверяют, чтобы таблички и ценники были переведены на казахский.