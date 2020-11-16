От России потребовали 3,5 млн евро за отравление полонием критика Владимира Путина

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Марина Литвиненко - вдова бывшего сотрудника российской спецслужбы Александра Литвиненко - подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Она требует компенсацию в размере 3,5 млн евро за отравление супруга радиоактивным полонием.

Об иске Марины Литвиненко написало издание The Guardian. В нем говорится, что отравление бывшего сотрудника ФСБ - «преступление, организованное [российским] государством».

Она потребовала признать связь между отравлением Литвиненко в 2006 году, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в 2018-м и политика Алексея Навального в 2020-м.

Напомним, Литвиненко скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года. Предположительно, его отравили радиоактивным полонием-210 на встрече с экс-офицером КГБ, а ныне депутатом Госдумы Андреем Луговым.

Литвиненко подвергал критике российскую власть и лично президента Владимира Путина. Он являлся соавтором книг «ФСБ взрывает Россию» и «Лубянская преступная группировка», в которых обвинил спецслужбы в организации терактов в жилых домах для увеличения рейтинга президента.