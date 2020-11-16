Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

От России потребовали 3,5 млн евро за отравление полонием критика Владимира Путина

Лилия Караева
16 ноября, 2020 15:50
1 мин
Александр Литвиненко
Юга.ру

Марина Литвиненко - вдова бывшего сотрудника российской спецслужбы Александра Литвиненко - подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Она требует компенсацию в размере 3,5 млн евро за отравление супруга радиоактивным полонием.

Об иске Марины Литвиненко написало издание The Guardian. В нем говорится, что отравление бывшего сотрудника ФСБ - «преступление, организованное [российским] государством».

Она потребовала признать связь между отравлением Литвиненко в 2006 году, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в 2018-м и политика Алексея Навального в 2020-м.

Напомним, Литвиненко скончался в Лондоне 23 ноября 2006 года. Предположительно, его отравили радиоактивным полонием-210 на встрече с экс-офицером КГБ, а ныне депутатом Госдумы Андреем Луговым.

Литвиненко подвергал критике российскую власть и лично президента Владимира Путина. Он являлся соавтором книг «ФСБ взрывает Россию» и «Лубянская преступная группировка», в которых обвинил спецслужбы в организации терактов в жилых домах для увеличения рейтинга президента.

темы
ЕСПЧ
отравление
Марина Литвиненко
полоний
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!