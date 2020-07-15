От поспешного внедрения вакцины от коронавируса предостерег врач

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Врач-иммунолог Яков Беркун предостерег от поспешного запуска вакцины от коронавируса.

По его словам, перед этим она должна пройти три стадии клинических испытаний. Сегодня 140 лабораторий находятся на доклинический фазе исследований и проверяют действие вакцины на животных, еще около 20 перешли к клинической фазе испытания на людях, и несколько исследовательских групп из КНР и США сообщили о переходе к третьей фазе клинических испытаний на больших количествах людей.

Беркун отметил, что правильная вакцина является единственным способом борьбы с пандемией, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщил генеральный директор компании «Иммунотехнологии» Иван Глушков, профилактическая вакцина от COVID-19 будет вводиться двумя дозами. После введения первой дозы, должно будет пройти три недели.

Глушков оценил объем всех производимых в стране вакцин и отметил, что ежегодно в России производится намного меньше вакцин всех видов, чем требуется для вакцинации от коронавируса, сообщают «Ведомости».