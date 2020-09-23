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От чего умерла аспирантка Анастасия Ещенко вскрылось на очередном суде

Лилия Караева
23 сентября, 2020 15:48
1 мин
Преступление
Piqsels.com

На заседании суда над историком Олегом Соколовым назвали причину смерти аспирантки Анастасии Ещенко. Судмедэксперт подтвердил ранее звучавшие заключения.

По словам заведующего отделом судебной экспертизы бюро судмедэкспертизы Санкт-Петербурга Виктора Василенко, причиной гибели девушки стали выстрелы в голову. Они производились с близкого расстояния - от 15 сантиметров до полутора метров.

Василенко отметил, что голова и шея имели характерные повреждения от удушения, пишет РИА Новости.

Напомним, убийство аспирантки произошло в ночь на 8 ноября прошлого года. Соколов застрелил сожительницу из охотничьего карабина, а потом расчленил тело. Утром Соколова задержали при попытке утопить в Мойке рюкзак с частями тела.

Историк признался в содеянном, а причиной поступка назвал ссору с Ещенко. Скандал в квартире перед убийством показали на видео.

темы
убийство
Олег Соколов
судмедэкспертиза
Анастасия Ещенко
причина
1 мин