От чего умерла аспирантка Анастасия Ещенко вскрылось на очередном суде
На заседании суда над историком Олегом Соколовым назвали причину смерти аспирантки Анастасии Ещенко. Судмедэксперт подтвердил ранее звучавшие заключения.
По словам заведующего отделом судебной экспертизы бюро судмедэкспертизы Санкт-Петербурга Виктора Василенко, причиной гибели девушки стали выстрелы в голову. Они производились с близкого расстояния - от 15 сантиметров до полутора метров.
Василенко отметил, что голова и шея имели характерные повреждения от удушения, пишет РИА Новости.
Напомним, убийство аспирантки произошло в ночь на 8 ноября прошлого года. Соколов застрелил сожительницу из охотничьего карабина, а потом расчленил тело. Утром Соколова задержали при попытке утопить в Мойке рюкзак с частями тела.
Историк признался в содеянном, а причиной поступка назвал ссору с Ещенко. Скандал в квартире перед убийством показали на видео.