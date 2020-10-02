От чего будет зависеть возврат московских детей в школы рассказал Сергей Собянин

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Московский мэр Сергей Собянин сделал заявление по поводу возврата учеников в школы с каникул.

По словам главы города, это будет зависеть от эпидемической ситуации из-за пандемии коронавируса. По данным мэра, волна COVID-19 в мегаполисе нарастает, а доля школьников и студентов среди заразившихся составляет около 25%.

«Чтобы приостановить динамику заражения, мы решили продлить каникулы», — отметил Собянин, призвав родителей ограничить круг общения своих детей на каникулах, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, московские власти начнут контролировать соблюдение компаниями требований о переводе 30 процентов сотрудников на удаленную работу.

Если работодатели «не услышат» рекомендаций, против них будут введены меры реагирования.