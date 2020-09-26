Освежевавшие беременную лосиху мужчины обнаружили себя в уголовном деле

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Суд Тюмени начал процесс по делу о незаконной охоте (часть 2 статьи 258 УК РФ). В ходе своих действий охотники убили и освежевали лося и беременную лосиху.

В апреле 2020 года группа мужчин, среди которых числится экс-инспектор в области охраны окружающей среды Госохотуправления Николай Бобкевич, занималась запрещенной в это время года охотой. В лесу мужчины и обнаружили двух скрывавшихся лосей.

Среди участников также называлось имя Николая Романова, бывшего заместителя мэра города. Однако в картотеке суда его фамилия отсутствует.

Действия застреливших и освежевавших под Кулигой двух лосей охотников, Госохотдепартаменте назвали «кощунством» по причине беременности одного из животных, передает Znak.com.