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Общество
Освежевавшие беременную лосиху мужчины обнаружили себя в уголовном деле
26 сентября, 2020 09:28
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Суд Тюмени начал процесс по делу о незаконной охоте (часть 2 статьи 258 УК РФ). В ходе своих действий охотники убили и освежевали лося и беременную лосиху.
В апреле 2020 года группа мужчин, среди которых числится экс-инспектор в области охраны окружающей среды Госохотуправления Николай Бобкевич, занималась запрещенной в это время года охотой. В лесу мужчины и обнаружили двух скрывавшихся лосей.
Среди участников также называлось имя Николая Романова, бывшего заместителя мэра города. Однако в картотеке суда его фамилия отсутствует.
Действия застреливших и освежевавших под Кулигой двух лосей охотников, Госохотдепартаменте назвали «кощунством» по причине беременности одного из животных, передает Znak.com.
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