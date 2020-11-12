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Резонансная история произошла в городе Лас-Вегас. Женщина по имени Аманда Джефферсон-Шарп, посмотрев фильм о торговле органами, убила своих дочерей. Когда на место происшествия прибыли полицейские, она спрашивала, сколько стоят части тела. Все это зафиксировано в отчете об аресте.

Трагедия произошла 6 ноября. Отец семейства Джейквон Синглтон обнаружил умерших дочерей, когда вернулся домой. Тела были уложены друг на друга на детских качелях в гостиной. Именно он позвонил в 911 и заявил о том, что его жена утопила девочек. Точная причина смерти детей не установлена.

Пока полицейские пытались выяснить, что произошло, Шарп-Джефферсон продолжала задавать вопросы о том, сколько могут стоить части тела детей. Затем ее доставили в полицейское управление для допроса, отчасти для ее собственной безопасности, поскольку квартира наполнялась разъяренными членами семьи. Женщина не воспользовалась своим правом на адвоката и не хранила молчание, а также сообщила полицейским, что живет в квартире одна и детей у нее нет.

Далее в отчете говорится, что она нашла детей в своей гостиной, проснувшись около 10 утра. Вместо того чтобы немедленно позвать на помощь, Шарп-Джефферсон пошла принимать душ, сказав офицерам, что она «любит душ». Затем она заявила, что ее, возможно, кто-то «подставил».

Полиция утверждает, что она отрицала употребление наркотиков или алкоголя, но сказала, что в квартире может быть найдена марихуана.

В беседе с полицией отец объяснил полицейским, что в последний раз был в квартире около 7.30 вечера накануне. По его словам, все было в порядке, передает KTNV-TV.

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