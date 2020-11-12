Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

«Остров проклятых»: в США мать утопила своих детей после фильма о торговле органами

Марьям Ибрагимова
12 ноября, 2020 11:15
2 мин
Фото: politeka.net
Фото: politeka.net

Резонансная история произошла в городе Лас-Вегас. Женщина по имени Аманда Джефферсон-Шарп, посмотрев фильм о торговле органами, убила своих дочерей. Когда на место происшествия прибыли полицейские, она спрашивала, сколько стоят части тела. Все это зафиксировано в отчете об аресте.

Трагедия произошла 6 ноября. Отец семейства Джейквон Синглтон обнаружил умерших дочерей, когда вернулся домой. Тела были уложены друг на друга на детских качелях в гостиной. Именно он позвонил в 911 и заявил о том, что его жена утопила девочек. Точная причина смерти детей не установлена.

Пока полицейские пытались выяснить, что произошло, Шарп-Джефферсон продолжала задавать вопросы о том, сколько могут стоить части тела детей. Затем ее доставили в полицейское управление для допроса, отчасти для ее собственной безопасности, поскольку квартира наполнялась разъяренными членами семьи. Женщина не воспользовалась своим правом на адвоката и не хранила молчание, а также сообщила полицейским, что живет в квартире одна и детей у нее нет.

Далее в отчете говорится, что она нашла детей в своей гостиной, проснувшись около 10 утра. Вместо того чтобы немедленно позвать на помощь, Шарп-Джефферсон пошла принимать душ, сказав офицерам, что она «любит душ». Затем она заявила, что ее, возможно, кто-то «подставил».

Полиция утверждает, что она отрицала употребление наркотиков или алкоголя, но сказала, что в квартире может быть найдена марихуана.

В беседе с полицией отец объяснил полицейским, что в последний раз был в квартире около 7.30 вечера накануне. По его словам, все было в порядке, передает KTNV-TV.

Ранее сообщалось, что в Астрахани женщина случайно убила сына, закатала его в бетон и заявила о пропаже.

темы
дети
Америка
убийство
Лас-Вегас
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!