МФО оставят без жилья

Когда «кредитная история» заёмщика превращается в триллер настолько, что даже полуподпольные конторы уже отказываются выдать ему пару тысяч рублей «до зарплаты» — приходят на помощь эти благодетели. Те же микрофинансовые компании с короткими займами под фантастические проценты, но готовые выдать хорошие суммы самым безнадёжным должникам. Но под залог квартиры.

А дальше схема проста до безобразия. C «клиентом» заключается, как правило, несколько договоров — собственно займа и залога недвижимости, которая переходит в распоряжение кредитора при определённых условиях по решению суда. Как правило, для этого достаточно пропустить лишь пару платежей. Далее кредитор пользуясь лазейками в Гражданском кодексе требует от несчастного заёмщика оставшуюся сумму со всеми процентами целиком и, не получив её, обращает взыскание на заложенную квартиру.

Хороший бизнес — «купить» в Москве однушку стоимостью 6-7 миллионов рублей за… 100-200 тысяч.

Рейдеры в законе

Проблема «законного рейдерства» многократно поднималась журналистами и обсуждалась на всех уровнях. Увы, займодатели в полной мере пользуются всей той «защитой», которую им предоставляет отечественное гражданское право. В залог сегодня может быть отдано и единственное жильё. И в таком случае передача его кредитору будет не тем же самым, что взысканием по линии приставов (которые изымать единственную квартиру не имеют права), на страже интересов займодателя железобетонно стоит 421-я статья ГК РФ — «Свобода договора», которая предусматривает, что заёмщик добровольно согласился на условия кредитора. А мог и не соглашаться. Но деньги-то взял.

«Размер российского рынка микрозаймов достигает 250-300 млрд рублей при средней величине займа около 12-13 тысяч рублей, — привёл для «Русской Планеты» актуальную статистику главный стратег УНИВЕР Капитал Дмитрий Александров. — В рынок вовлечено около 7-8 млн человек. Среднюю ставку можно оценить в 550% годовых. Естественно, что это условная величина, и никто из добросовестных заёмщиков не берёт такие займы на год, да часто их ни нельзя оформить на длительный срок (более нескольких недель). Доход часто формируется из очень высоких штрафов и недобросовестные МФО могут зарабатывать именно на дефолтах заёмщиков, особенно когда по договору имеются интересные залоги, в том числе и квартиры».

Наконец-то наши парламентарии решили попытаться решить эту проблему кардинально

Если по закону нельзя запретить ушлым ростовщикам забирать заложенную недвижимость, даже единственную, то тогда следует в принципе запретить такой вид микрокредитования. И вот, на прошлой неделе в ходе первого чтения Госдума это грядущее правило, предложенное группой депутатов во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, утвердило.

И хотя, повторимся, журналисты уже «перья истёрли» публикациями шокирующих историй с отнятием единственного жилья порой даже у стариков, но поводом для законопроекта всё же стал один из пунктов недавнего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Спасти всех

По понятным причинам, именно новость о грядущем запрет МФО выдавать кредиты под залог квартир прозвучала громче всех, однако депутаты не ограничились лишь этим важным пунктом.

Так, теперь МФО получат дополнительную возможность защитить себя от мошенников, оформляющих займы на подложные документы: теперь микрокредиторы смогут передавать функции идентификации и проверки клиентов банкам, которые имеют для этого куда больше возможностей.

Помимо этого проверить потенциального заёмщика можно будет и через государственные информационные системы — пока, правда, с ограниченным доступом

Позаботились и о потенциальных инвесторах микрофинансовых компаний — теперь минимальный порог взноса в капитал составит 3 миллиона рублей, вместо прежних полутора. Таким образом государство предполагает защитить права «неквалифицированных» инвесторов, которые не имеют должного опыта и нередко теряли бесследно свои 1,5 миллиона.

«Сейчас рынок МФО растет, несмотря на попытки правления сдерживать увеличение числа как микрофинансовых организаций, так и коллекторских агентств, — отметил в беседе с «РП» заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин. — Так или иначе, за 2018 год долги россиян увеличились на более чем 20% и во многом это заслуга именно организаций микрокредитования. Сейчас порядка 35% микрозаймов обслуживаются с нарушением сроков возврата займа, и это не оказывает положительного влияния на экономическую ситуацию в стране; поэтому можно ожидать постепенного введения новых ограничений для рынка МФО с целью сделать его еще более безопасным и регулируемым».