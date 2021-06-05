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Остается тяжелым: глава Минздрава раскрыл состояние пострадавших в Казани детей
5 июня, 2021 09:52
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Глава Минздрава Михаил Мурашко раскрыл детали лечения детей, пострадавших от рук стрелка в Казани. Их состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, однако улучшения имеются.
По словам Мурашко, ребенок с огнестрельным ранением, а также ребенок, повредивший ноги, пока в реанимации, на контроле у врачей. При этом, чиновник отметил позитивную динамику в их самочуствии.
Данные подробности министр раскрыл в ходе общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил ТАСС.
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