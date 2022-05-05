Основателю Альфа-банка миллиардеру Михаилу Фридману предстоит жить на 3000 евро в месяц
Персональные санкции в отношении российского олигарха могут превратить Фридмана в рядового жителя Лондона.
Заблокирован еще один источник дохода Михаила Фридмана – роскошная вилла Copab на Лазурном побережье Франции, которую он в разные годы сдавал в аренду по цене от 180 тысяч до 440 тысяч евро в месяц. Сейчас в рамках санкций, предпринимаемых Евросоюзом в отношении близкого к Кремлю круга олигархов, способствовавших вхождению Крыма в состав России в 2014 году,
вилла арестована, а живущему в Великобритании Фридману заблокировали банковские счета, - сообщает издание «Insider*».
С начала мая один из богатейших граждан России вынужден ограничивать свои расходы суммой, примерно в 3000-3100 евро в месяц.
«Этого не хватит даже на оплату уборщицы моего лондонского кабинета», - пожаловался один из богатейших людей России. – «Неужели мне придется убираться самому?»
* Издание признано Минюстом СМИ-Иноагентом.