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Основатель Ethereum Виталик Бутерин вернулся в список Forbes
24 декабря, 2021 21:27
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bytwork.com
Российский эмигрант Виталий Дмитриевич Бутерин, известный всему миру как разработчик новой блокчейн-платформы Виталик Бутерин, вновь оказался на страницах американского издания как «самый заметный молодой миллиардер».
Житель канадского города Торонто уже не в первый раз удостаивается этой чести, но резкие скачки и падения его криптовалюты не позволяют программисту долго удерживаться в рейтинге. По итогам уходящего года капитализация эфира оценивается в 488 млрд долларов (у биткоина 966 млрд), ее курс за истекшие сутки вырос на 3,4%. - Forbes
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