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Осмотревшие тело Тесака эксперты не согласились с официальной версией

Кирилл Савушкин
8 октября, 2020 14:15
1 мин
Photo
Flickr

Независимые эксперты, после осмотра тела националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, пришли к отличным от официальной версии выводам.

Согласно выводам экспертизы, Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе обнаруженные на его теле ранения. Мероприятие было организовано адвокатом Алексеем Михальчиком, представляющим семью погибшего.

Документ оказался в распоряжении журналистов РЕН ТВ. Согласно ему, специалист ООО «Судебно-медицинский эксперт», врач Елена Кучина, при осмотре тела скончавшегося отметила тот факт, что положение плечевых суставов Тесака говорит о несостоятельности официальной версии.

Напомним, националист Максим Марцинкевич был найден мертвым 16 сентября в челябинском СИЗО. Официальной версией является самоубийство.

темы
экспертиза
самоубийство
Тесак
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