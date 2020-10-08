Осмотревшие тело Тесака эксперты не согласились с официальной версией
Независимые эксперты, после осмотра тела националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, пришли к отличным от официальной версии выводам.
Согласно выводам экспертизы, Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе обнаруженные на его теле ранения. Мероприятие было организовано адвокатом Алексеем Михальчиком, представляющим семью погибшего.
Документ оказался в распоряжении журналистов РЕН ТВ. Согласно ему, специалист ООО «Судебно-медицинский эксперт», врач Елена Кучина, при осмотре тела скончавшегося отметила тот факт, что положение плечевых суставов Тесака говорит о несостоятельности официальной версии.
Напомним, националист Максим Марцинкевич был найден мертвым 16 сентября в челябинском СИЗО. Официальной версией является самоубийство.