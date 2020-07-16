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Ошибка кассира на заправке принесла американцу 2 миллиона долларов

Дмитрий Байков
16 июля, 2020 14:57
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фото: Pixabay

В США кассир заправочной станции ошибся, продавая лотерейный билет и сделал мужчину миллионером. Об этом сообщает портал wane.com.

Мужчина приехал на заправку, чтобы подкачать колесо. Во время оплаты услуг он решил купить билет мгновенной лотереи за 10 долларов. Однако кассир по ошибке протянул ему билет стоимостью в два раза дороже. Покупатель решил не отказываться и добавил недостающую сумму. Этот поступок принес ему выигрыш в 2 млн долларов, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье слесарь — испытатель космических аппаратов, стал миллионером.

Мужчина выиграл в лотерею около 8,3 млн рублей. Деньги он планирует вложить в недвижимость, а также купить новую машину, на которой отправится к морю.

темы
США
общество
лотерея
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