Осенняя миграция диких кабанов занесла в Россию «африканку»

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На севере Приморского края распространилась опасная для животных инфекция - африканская чума свиней (АЧС). К этому привела осенняя миграция диких кабанов.

«В поисках пищи – желудя и ореха – дикий кабан начал мигрировать на север Приморья. Это привело к распространению вируса в Ольгинском, Кавалеровском районах, Дальнегорском городском и Тернейском муниципальном округах», - рассказал руководитель государственной ветеринарной инспекции Приморья Дмитрий Кузин.

На данный момент действует 9 очагов инфекции. С начала лета в Приморье было зафиксировано 59 очагов, 50 из которых получилось «оздоровить», говорится на официальном сайте правительства Приморского края.

АЧС циркулирует среди диких кабанов и может быть занесена через его мясо, а также людьми - на одежде и обуви. Для человека «африканка» не опасна.

Ранее в соседней с Россией Монголии зафиксировали бубонную чуму. В посольстве России в стране заверяли, что поводов для беспокойства нет.