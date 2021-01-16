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В подмосковной Балашихе обнаружены тела подполковника и его жены. По предварительным данным, пара погибла во время БДСМ-сессии.

О смерти супругов накануне,14 января, сообщила в правоохранительные органы их взрослая дочь. По данным СМИ, мужчина работал в службе безопасности одного из банков. Когда мужчина не вышел на работу, начальник позвонил дочери сотрудника. Она и нашла их мертвыми.

Вскрывшие дверь полицейские обнаружили трупы ветерана с женой и арсенал секс-игрушек и различных БДСМ-приспособлений. Как оказалось, пара предпочитала нетрадиционный секс.

Также в квартире были найдены гашиш и неизвестные вещества растительного происхождения, передает «Московский комсомолец».

Сообщается, что ранее мужчина служил в элитном подразделении спецслужбы и участвовал в одной из операций в Чечне.