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Организаторов и персонал ПМЭФ-2021 прививают от коронавируса за полтора месяца до выступления Владимира Путина

Артем Денисов
22 апреля, 2021 04:00
1 мин
Артем Денисов
22 апреля, 2021 04:00
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге открылся 31 прививочный пункт для вакцинации от COVID-19 организаторов и персонала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Прививку должны поставить более двух тысяч сотрудников, которые задействованы в подготовке к мероприятию. Вакцинация представителей туристической отрасли, организаторов питания, культурных учреждений позволит сформировать массовый иммунитет среди участников ПМЭФ.

Форум пройдет со 2 по 5 июня. В текущем году запланировано более ста дискуссий. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин, сообщает телеканал «360».

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Путин
Коронавирус
Вакцинация
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ПМЭФ
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