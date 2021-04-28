Организаторы Олимпиады решили оставить призеров состязаний без лиц

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На Олимпиаде в Токио спортсмены почти постоянно будут находиться в защитных масках. В том числе маски должны будут находиться на лицах спортсменов во время церемонии награждения призеров. Такие условия следуют из правила поведения, которые опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК).

Согласно требованиям комитета, приехавшие на соревнования в Токио спортсмены смогут снимать маски только во время непосредственного выступления. Также разрешается не надевать маски во время тренировок, сна и приема пищи.

Кроме того, у спортсменов и сопровождающих их тренеров каждый день будут брать тесты на COVID-19. Также МОК рекомендует всем участникам свести к минимуму контакты с другими людьми.

Питаться атлеты смогут только в своих номерах или в специально оборудованных местах. Пользоваться общественным транспортом спортсменам запрещено, передаёт Sports.ru.