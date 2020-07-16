Оренбургской семье подарили новый дом после незаконного изъятия четверых детей

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Неизвестный благотворительынй фонд купил многодетной семье Алены Лихтенвальд и Николая Самороки новый дом. Ранее у женщины без решения суда изъяли четверых детей из-за аварийного состояния жилья.

После скандала с изъятием детей и появления Лихтенвальд и Самороки на федеральном канале семье обещали купить дом и улучшить жилищные условия, но дальше заявлений дело не дошло.

Жилье семье выкупили благотворители из Екатеринбурга. Площадь дома - 151 квадратный метр, он находится в поселке Казачий города Орска.

Дом оформлен в собственность, но в комнатах предстоит сделать ремонт. Певец DAVA собирается помочь с покупкой части мебели, рассказал изданию Orenday.ru Саморока.

В начале лета были опубликованы кадры, как в Оренбургской области полиция вместе с опекой отбирает детей у матери и заламывает ей руки. Основанием для изъятия стало постановление главы района. Родителей упрекали, что они не оказывают детям должную медицинскую помощь.