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Опять эти русские хакеры: США обвинили россиян в организации глобальных кибератак

Антон Мельников
19 октября, 2020 23:25
1 мин
d
Pixabay

Власти США предъявили обвинение шести россиянам.

Согласно версии американского Минюста, они причастны к глобальным кибератакам с целью оказать влияние на выборы президента во Франции, а также на политические процессы в Грузии и на Украине.

Также фигуранты обвиняются в атаках на организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году и систему здравоохранения Соединенных Штатов. Минюст заявляет, что все шестеро являются «офицерами ГРУ».

В обвинении США фигурируют следующие россияне: Андриенко Юрий Сергеевич, 32 года; Детистов Сергей Владимирович, 35 лет; Павел Валерьевич Фролов, 28 лет; Анатолий Сергеевич Ковалев, 29 лет; Артем Валерьевич Очиченко, 27 лет; и 32-летний Петр Николаевич Плискин, передают «Ведомости».

темы
США
Россия
хакеры
ГРУ
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