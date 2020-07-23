Опубликовано предсказание Ванги для России и других стран на 2021 год

Общество

Кадр из видео на канале «Пусть говорят» на YouTube

В Сети опубликовали пророчество болгарской предсказательницы Ванги для России и мира на 2021 год. В материале говорится, что Россию ждут демографические потери.

Ванга предсказала, что от них Россия очень быстро оправится. Согласно пророчеству, страна может столкнуться с противоборством целого ряда государств, но это только укрепит дух граждан.

В предсказании для мира сказано об «исчезновении» денежных купюр и небывалом подъеме медицины, пишет РЕН ТВ со ссылкой на канал «Непознанный мир» сервиса «Яндекс. Дзен».

На 2020 год Ванга предсказала эпидемию неизвестной болезни и столкновение Земли с астероидом в «день пяти двоек».