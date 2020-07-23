По состоянию на 22 июля 10:30
Заболевших789 190
За последние сутки5 862
Выздоровело572 053
Умерло12 745
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Опубликовано предсказание Ванги для России и других стран на 2021 год

Лилия Караева
23 июля, 2020 09:44
1 мин
Предсказательница Ванга
Кадр из видео на канале «Пусть говорят» на YouTube

В Сети опубликовали пророчество болгарской предсказательницы Ванги для России и мира на 2021 год. В материале говорится, что Россию ждут демографические потери.

Ванга предсказала, что от них Россия очень быстро оправится. Согласно пророчеству, страна может столкнуться с противоборством целого ряда государств, но это только укрепит дух граждан.

В предсказании для мира сказано об «исчезновении» денежных купюр и небывалом подъеме медицины, пишет РЕН ТВ со ссылкой на канал «Непознанный мир» сервиса «Яндекс. Дзен».

На 2020 год Ванга предсказала эпидемию неизвестной болезни и столкновение Земли с астероидом в «день пяти двоек».

темы
Россия
Ванга
предсказание
1 мин