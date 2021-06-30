Опубликовали последние слова экипажа перед гибелью на «Союзе-11» в 1971 году
«Роскосмос» рассекретил переговоры членов космического корабля «Союз-11» Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева, которые погибли 30 июня 1971 года, направляясь к родной планете с орбитальной станции «Салют». Последнее, что услышали от космонавтов перед гибелью: «Завтра встретимся, готовьте коньяк».
Судя по этому шутливому выражению, Волков, произнесший слова, верил в успешное завершение экспедиции. Космонавты 24 дня находились на орбитальной станции.
«Союз-11» с экипажем должен был вернуться на Землю 30 июня в 02:18. На высоте около 150 километров связь с космонавтами прервалась. На ста километрах произошла разгерметизация космического корабля.
Устраняя поломку, космонавты потеряли сознание, говорится в рассекреченных документах на сайте «Роскосмоса». Из-за падения давления внутри они погибли. Космонавтов обнаружили лежащих в креслах без признаков жизни.
Единственное спасение в той ситуации - полетные скафандры, однако экипаж находился без них, поскольку в «Союзе-11» это считалось необязательным.
После крупнейшей в истории отечественной космонавтики трагедии было установлено правило - взлет и посадка только в скафандрах.
Космонавтов похоронили у Кремлевской стены. Их посмертно наградили званиями Героев Советского Союза.