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Опрос: на что готовы россияне ради повышения на работе?

Марьям Ибрагимова
14 октября, 2020 11:59
1 мин
Фото: m.alterainvest.ru
Фото: m.alterainvest.ru

Ради повышения на работе 39% россиян готовы жертвовать своим личным временем и трудиться в выходные дни. Кроме того, этот же процент людей признался, что задерживаться на рабочем месте они готовы и в будни, если это поможет продвинуться по карьерной лестнице. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим сервисом «Работа.ру».

12% респондентов признались, что ради повышения они могут перебраться в другой город. 6% готовы проводить личное время с начальством, 3% опрошенных заявили, что могут терпеть грубое отношение со стороны руководства, а 1% – распускать слухи о коллегах и мешать их развитию в компании.

Оставшиеся 53% не стали бы идти на подобные жертвы ради повышения, сообщает RT. В опросе приняли участие 3,2 тысяч респондентов.

Ранее сообщалось, что работа без перерыва на обед опасна для здоровья.

темы
работа
карьера
опрос
труд
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