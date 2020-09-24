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Опрос: четверть россиян не определились с планами на новогодние праздники

Артем Денисов
24 сентября, 2020 05:05
2 мин
новый год
Фото: pixabay.com

Россияне рассказали, где они собираются провести новогодние праздники.

Как показал опрос сервиса «Туту.ру», 54% респондентов сообщили, что планируют проводить время дома. 26% опрошенных пока с планами на праздничные дни не определились. 5% граждан намерены поехать куда-либо. 15% россиян заявили, что пока не покупали билеты или туры, но отслеживают цены и планируют поездку.

Среди популярных направлений из Москвы на новогодние праздники - Калининград, Минеральные Воды, Сочи и Симферополь. Среди других российских городов - Владивосток и Красноярск, пишут «Известия».

Напомним, предложение сократить новогодние праздники в 2021 году не было поддержано в Верхней палате парламента России. Такая инициатива ограничивает право россиян на отдых.

По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, вчера обсуждалось предложение о сокращении новогодних каникул. Большинство сенаторов были против этой инициативы.

темы
праздник
россияне
новый год
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